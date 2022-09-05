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В Хакасии пьяный мужчина выстрелил в 12-летнюю девочку из пневматического оружия

Главная Общество
Красноярск
14:44 5 Сентября 2022
происшествия, хакасия, общество, ребенок
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37-летний житель Абакана 24 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения для проверки дальности стрельбы выстрелил в прохожую девочку из пневматического оружия, пишут на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, девочка со своей подругой шли из дома в магазин канцелярских товаров. Около дома по ул. Ломоносова, 24б девочка почувствовала боль в правом бедре. Ребёнка доставили в медицинское учреждение. У неё диагностировали ранение мягких тканей правого бедра, не причинившего вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Фото: © sledcom.ru

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