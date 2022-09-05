Трижды за сутки выезжали краевые спасатели на поиски 5 человек, заблудившихся в лесах Красноярского края

За прошедшие сутки спасателям пришлось три раза выезжать на поиски 5 жителей Красноярского края, заблудившихся в лесах. Первый случай произошел с 72-летней женщиной, которая отправилась собирать грибы в лес рядом с поселком Колесниково. Во время поиска специалисты обследовали одну тысячу квадратных метров леса и три километра лесных дорог. В итоге женщину удалось найти.

Второй инцидент произошел в Лесосибирске, где два человека ушли в лес, расположенный недалеко от с/о «Строитель». После обследования двух тысяч квадратных метров леса заблудившихся удалось найти.

Третий случай произошел в Минусинском районе. Там двое местных жителей заблудились в лесном массиве в районе поселка Шошино. Поздним вечером они смогли самостоятельной выйти из леса.

Фото: © Никита Алексеев