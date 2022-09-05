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В Ачинске реконструировали художественную школу за 66 млн рублей

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Красноярск
14:13 5 Сентября 2022
ачинск, общество, школа, в красноярском крае, искусство, культура, реконструкция
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В Ачинске завершена реконструкция детской художественной школы им. А.М. Знака, пишут на сайте правительства Красноярского края.

В Ачинске реконструировали художественную школу за 66 млн рублей

Реконструкция стартовала в феврале 2021 года. Из бюджетов всех уровней было выделено 66 млн рублей.

В Ачинске реконструировали художественную школу за 66 млн рублей

Сегодня полностью отреставрировали полувековое здание площадью порядка 900 кв. м. В частности, там обновили фасад, заменили кровлю, внутренние системы и коммуникации, закупили современное оборудование и мебель. На территории возле будет парк искусств и сад для зимнего пленэра.

— У школы новоселье — переезд в новое приспособленное здание с просторными помещениями для занятий, керамической мастерской и выставочным залом. Это позволит увеличить количество детей, вовлечённых в дополнительное художественное образование, — сказал Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края.

Педагоги учреждения планируют открыть класс интерактивных технологий, мультипликационную студию, студию современного искусства, музей имени Анатолия Марковича Знака, внедрить новые программы с уклоном на керамику, а в будущем и на дизайн.

В Ачинске реконструировали художественную школу за 66 млн рублей

Напомним, лесосибирская детская школа искусств № 1 получила мольберты, офортный станок, гончарный круг и муфельную печь. Это стало возможным благодаря участию в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Фото: © Александр Паниотов / Культура24

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