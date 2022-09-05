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Кошки спасли от змей отшельницу Агафью Лыкову

Главная Общество
Красноярск
13:01 5 Сентября 2022
общество, в красноярском крае, хакасия, кот, помощь
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Заимку отшельницы Агафьи Лыковой атаковали ядовитые змеи, пишет «КП-Красноярск» со ссылкой на волонтёров РТУ МИРЭА. Помогли справиться ей с гадюками кошки.

— Бесстрашные: увидят гадюку и мигом кидаются на неё, — рассказывают волонтеры. – Обездвижат и давай царапать острыми когтями! Пара минут, и готово. Змеи не выживают. Так кошки отвадили гадюк от заимки отшельницы.

У 76-летней Агафьи 6 кошек. Они ловят мышей, бабушка при этом подкармливает хищников козьим молоком.

Отметим, что 1 сентября группа студентов и сотрудников РТУ МИРЭА вернулась из поездки к отшельнице, пишут на сайте РТУ МИРЭА.

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией волонтёрские поездки были отменены. Но студенты сами организовали поездку в Хакасию, чтобы помочь Агафье подготовиться к холодам. Они провели у отшельницы 10 дней: доили и кормили коз, заготовили рыбу, пополнили запасы сена и дров.

Кошки спасли от змей отшельницу Агафью Лыкову

Перед этим студенты сдали анализы на COVID-19, запаслись средствами индивидуальной защиты и минимально контактировали с отшельницей.

Кошки спасли от змей отшельницу Агафью Лыкову

Перед наступлением зимы, с 2011 года, они ежегодно приезжают в верховья реки Большой Абакан, чтобы оказать помощь Лыковой. Более 30 лет женщина одна живёт в тайге, в связи с возрастом, ей без поддержки уже не обойтись.

Фото: © пресс-служба РТУ МИРЭА, заповедник "Хакасский"

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