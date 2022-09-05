Жителя Дудинки признали виновным в краже денег с чужой карты

В Дудинке суд вынес приговор местному жителю, который украл банковскую карту приятеля и потратил с нее 176 тысяч рублей.

В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что обвиняемый познакомился с мужчиной, у которого заметил карту и пин-код к ней. Тогда злоумышленник решил действовать, он пригласил нового приятеля в гости. В ходе посиделок они распивали алкогольные напитки. Под конец застолья гость уснул, тогда подсудимый присвоил банковскую карту себе.

Злоумышленник активно пользовался чужой картой. Он снимал денежные средства и покупал на нее продукты. Сотрудники полиции отметили, что все это время потерпевший был у обвиняемого в гостях. Потратив значительную сумму, мужчина вернул карту законному владельцу.

Вскоре потерпевший обнаружил пропажу денег, однако в полицию обращаться не стал.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 2 года и 6 месяцев тюрьмы.

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости