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Жителя Дудинки признали виновным в краже денег с чужой карты

Главная Общество
Красноярск
12:30 5 Сентября 2022
общество, кража, полиция
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В Дудинке суд вынес приговор местному жителю, который украл банковскую карту приятеля и потратил с нее 176 тысяч рублей. 

В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что обвиняемый познакомился с мужчиной, у которого заметил карту и пин-код к ней. Тогда злоумышленник решил действовать, он пригласил нового приятеля в гости. В ходе посиделок они распивали алкогольные напитки. Под конец застолья гость уснул, тогда подсудимый присвоил банковскую карту себе. 

Злоумышленник активно пользовался чужой картой. Он снимал денежные средства и покупал на нее продукты. Сотрудники полиции отметили, что все это время потерпевший был у обвиняемого в гостях. Потратив значительную сумму, мужчина вернул карту законному владельцу. 

Вскоре потерпевший обнаружил пропажу денег, однако в полицию обращаться не стал.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 2 года и 6 месяцев тюрьмы. 

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости

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