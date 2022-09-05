В Красноярске после двухлетнего перерыва состоялся фестиваль «Ночные роллеры»

Соревнования роллеров прошли в десятый раз и впервые после двухлетнего перерыва, пишут в группе социальной сети «ВКонтакте» «Татышев-парк».

51 участник в полной темноте преодолел дистанцию 13 500 метров.

Соревнования проходили в двух классах по диаметру роликовых коньков: «Стайер 76-84» и «Стайер 90-125» и в трёх возрастных категориях отдельно среди мужчин и женщин.

Самое лучше время показал Григорий Мелехов (26 минут 5 секунд). Он становился самым быстрым и в 2018, 2019 годах.

В категории «Стайер 76-84» лучшее время показали Денис Заруба (30:57) и Наталья Завкибекова (32:35), в категории «Стайер 90-125» — Григорий Мелехов и Мария Сафронова (30:58).

Самый старший участник заезда — 63-летний Анатолий Ефимов (42:01). Самый юный же – 12-летний Сергей Байкалов (55:35).

Фото: © vk.com/ostrovtatyshev