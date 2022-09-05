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5 сентября в Красноярском крае ожидается сильный ветер

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Красноярск
09:53 5 Сентября 2022
общество, в красноярском крае, ветер, погода, красноярск
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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5 сентября в центральных и южных районах Красноярского края ожидается ветер до 18 м/с.

В южных районах местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса, сообщают в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Стоит ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях. Держитесь подальше от строящихся зданий, деревьев, рекламных и других конструкций. Избегайте линий электропередач. Не подходите к оборвавшимся электропроводам.

При возникновении ситуации, угрожающей жизни или жизни другого человека, звоните по телефонам 101, 102.

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