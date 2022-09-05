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Около 10000 жителей Красноярского края написали «Диктант Победы»

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Красноярск
09:46 5 Сентября 2022
диктант, победа, участники
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Красноярский край принял участие в акции «Диктант Победы». Международный исторический диктант на тему событий Второй Мировой войны в этом году в регионе писали на площадках, которые были организованы в музеях, школах, вузах, Дворцах культуры, библиотеках, молодежных центрах, в военных частях, военкоматах, отделениях Росгвардии.

«Диктант Победы» - стал традицией, он проходит в четвертый раз. Ежегодно акция расширяет свои границы.  Он объединяет людей, для которых история – не просто страницы учебника, а личные истории семьи, предков. Инициатива партии по проведению исторического диктанта, посвященного Второй Мировой войне, пользуется интересом людей, которые хотят проверить свои знания истории, оказаться в кругу единомышленников - тех, кто также как они, видят в этом силу, чтобы побеждать сегодня», - отметил секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко.

В Красноярске на Мемориале Победы перед стартом диктанта участники патриотической акции возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. 

Депутат Государственной Думы Виктор Зубарев традиционно принимает участие в мероприятии в родном регионе и призывает земляков и молодежь помнить уроки истории: 

«Победа над фашизмом стала возможной, благодаря советскому народу. «Диктант Победы» напоминает нам и нашим детям о том, какую цену мы заплатили за победу. И мы должны эту память хранить».

В этом году в территориях региона работало 265 площадок. Региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Законодательного Собрания Красноярского края  Евгений Петренко рассказал, что на вопросы теста отвечали жители практически всех муниципальных образований края, в том числе в северных территориях:

«Диктант Победы объединил жителей края, сегодня его писали и на юге региона в Шушенском, в Диксоне и Туре. Участие в акции является стимулом, чтобы изучать историю, узнавать личностей, которые ковали Победу». Такие форматы очень востребованы, сегодня диктант проходит не только на территории России, но и за рубежом, его пишут на нескольких  языках. Тем, кто не знает историю, не строить будущего".

За 45 минут каждый участник акции ответил на 25 разноплановых вопросов. Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Вера Оськина ежегодно принимает участие в акции и поделилась эмоциями после мероприятия:

«Спасибо всем, кто принял участие в написании диктанта. Лично для меня в этом году диктант был сложнее. Это уже не просто вопросы о датах битв и основных событиях, но и вопросы,  требующие углубленных знаний. Я разберу  все вопросы диктанта и прочитаю, если потребуется, дополнительную литературу. Такие акции очень нужны, чтобы люди помнили, какой ценой нам далась эта Победа, мы потеряли 27 миллионов наших граждан, чтобы освободить мир от фашизма».

 По итогам тестирования организационный комитет отберет федеральных победителей, которые смогут принять участие в качестве гостей на Параде Победы в следующем году.

Напомним, традиционно акция прошла при поддержке «Волонтёров Победы», Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС.

Фото: "Единая Россия"
По материалам "Единой России"

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