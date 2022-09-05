Александр Семин назначен президентом ХК «Сокол»

В Красноярске в хоккейном клубе «Сокол», который выступает в ВХЛ, произошли кадровые перестановки. По официальной информации, президентом красноярского клуба был назначен экс-хоккеист сборной России Александр Семин.

Гендиректором клуба станет Сергей Рабцун, который в течение пяти лет работал на этой должности в ХК «Сокол» и покинул свой пост два года назад.

Кроме того, в клубе из Красноярска появилась должность генерального менеджера. Им станет Алексей Яшкин. В бытность игроком защищал цвета новосибирского СКА и «Химик» из Воскресенска. Также является 6-кратным чемпионом Чехии в составе «Всетин».

В последние годы был советником Председателя совета директоров московского «Динамо».

Фото: © vk.com/hcsokol_krsk