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Красноярцев на рабочей неделе ждёт тёплая и пасмурная погода

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Красноярск
10:16 5 Сентября 2022
общество, красноярск, погода, тепло
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По прогнозу Гидрометцентра, 5 сентября в Красноярске будет +17° С, пасмурно, ветер западный до 18 м/с. Ночью — +11° С

6 сентября дневная температура — +15° С, ветер западный 2,9 м/с, возможен небольшой дождь. Ночью — +12° С.

7 сентября днём +19° С, ветер южный 0,9 м/с, возможен небольшой дождь. Ночью — до +19° С.

8 сентября сохранится тёплая погода до +18° С, облачно с прояснениями, ветер юго-западный 5,7 м/с. Ночная температура воздуха — +10° С.

9 сентября днём будет +15° С, облачно с прояснениями, ветер западный 3,1 м/с. Ночью — до +8° С

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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