В Красноярске 40-летний мужчина скончался после падения из окна 3 этажа

В Красноярске в минувшее воскресенье, 4 сентября, в соцсетях появилась запись с моментом падения мужчины из окна здания, расположенного на правобережье города. Впоследствии он скончался.

В полиции сообщили, что администратор гостиницы обратился в правоохранительные органы и заявил о неадекватном поведении одного из постояльцев. На место оперативно выехал наряд ППС.

По предварительным данным, 40-летний мужчина, предположительно в состоянии опьянения, сел на подоконник окна на третьем этаже и впоследствии выпал из него, после чего скончался. Сейчас полиция выясняет все детали случившегося инцидента.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости