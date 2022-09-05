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Авиакомпания «Аэрофлот» продлила распродажу авиабилетов до 11 сентября

Главная Общество
Красноярск
09:30 5 Сентября 2022
общество, красноярск, аэрофлот, авиарейсы
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«Аэрофлот» продлил распродажу авиабилетов до11 сентября, пишут в группе социальной сети «Вконтакте» «Международный аэропорт Красноярск».

Период перевозки — с 1 сентября по 30 ноября.

Благовещенск:

  • в одну сторону — от 4 550 руб.;
  • туда-обратно — от 6 500 руб.

Владивосток (АК «Аврора»):

  • в одну сторону — от 8 400 руб.;
  • туда-обратно — от 12 000 руб.

Иркутск:

  • в одну сторону — от 3 150 руб.;
  • туда-обратно — от 4 500 руб.

Москва:

  • в одну сторону — от 7 000 руб.;
  • туда-обратно — от 10 000 руб.

Чита:

  • в одну сторону (с багажом) — 5 000 руб.;
  • туда-обратно (с багажом) — 10 000 руб.

Санкт-Петербург:

  • в одну сторону — от 7 800 руб.;
  • туда-обратно — от 13 000 руб.

Новый Уренгой:

  • в одну сторону (с багажом) — 5 000 руб.;
  • туда-обратно (с багажом) — 10 000 руб.

Тюмень:

  • в одну сторону (с багажом) — 4 500 руб.;
  • туда-обратно (с багажом) — 9 000 руб.

Екатеринбург:

  • в одну сторону — от 6 300 руб.;
  • туда-обратно — от 9 000 руб.

Хабаровск (АК «Аврора»):

  • в одну сторону — от 11 900 руб.
  • туда-обратно — от 17 000 руб.

Фото: © vk.com/kja.aero

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