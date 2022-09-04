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Полицейские изъяли у лесосибирца 1 кг наркотиков

Главная Общество
Красноярск
18:30 4 Сентября 2022
общество, наркотики, полиция, в красноярском крае
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Сотрудникам полиции в Лесосибирске удалось задержать мужчину с килограммом наркотиков растительного происхождения.

Правоохранители провели обыск в квартире нарушителя и нашли запрещенные вещества. Часть наркотиков была в холодильнике, а другая хранилась в бане. 

По словам задержанного вещества у него были только для личного пользования. 

Полицейские изъяли и отправили на экспертизу наркотики. В ходе исследование экспорты выяснили, что неизвестным веществом является марихуана весом 975 грамм,

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». 

Фото: © 24.мвд.рф

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