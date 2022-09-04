Полицейские изъяли у лесосибирца 1 кг наркотиков

Сотрудникам полиции в Лесосибирске удалось задержать мужчину с килограммом наркотиков растительного происхождения.

Правоохранители провели обыск в квартире нарушителя и нашли запрещенные вещества. Часть наркотиков была в холодильнике, а другая хранилась в бане.

По словам задержанного вещества у него были только для личного пользования.

Полицейские изъяли и отправили на экспертизу наркотики. В ходе исследование экспорты выяснили, что неизвестным веществом является марихуана весом 975 грамм,

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств».

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