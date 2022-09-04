В Красноярске автоледи въехала в алкомаркет

Утром, 4 августа, в Красноярске женщина за рулем на большой скорости влетела в магазин.

ДТП произошло в районе д. 63 по ул. Кутузова. По данным сотрудников полиции женщина не справилась с управлением и врезалась в здание. Инспекторы ГИБДД также проверили автоледи на состояние алкогольного опьянения. Как оказалось водительница была трезвой.

В аварии женщина получила травмы и обратилась за помощью к врачам.

На данный момент полицейские проводят проверку случившегося.

Фото: © ГИБДД124 / Telegram-канал