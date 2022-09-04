В Центральном районе города отключат холодную воду

В Центральном районе Красноярска в первое воскресенье осени, 4 сентября, с 10 утра до 8 вечера отключат холодную воду.

Приостановление подачи воды связано с подключением к городским сетям водоснабжения строящейся парковки рядом с ТЦ «Квант».

Холодной воды не будет:

в домах старой Покровки

в офисах на улицах: Обороны, Ады Лебедевой, Качинская, Брянская, Дудинская;

в жилых домах: ул. Шахтеров, 6-12; ул. Красной Армии, 15, 28, 36; ул. Ленина, 122,126,128; ул. Декабристов, 36, 38, 40, 45; ул. Лебедевой, 147а; ул. Горького, 18, 31, 33.

Жители домов, которые остались без воды, смогут получить питьевую воду с 14:00. Для того, чтобы узнать место расположение водовозки, необходимо позвонить по номеру 211-39-63.

Фото: © Нина Зотина / РИА Новости