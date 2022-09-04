4 сентября
Красноярск
погода +20 °C
60.37
 
€ 60.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жители Красноярска смогут поучаствовать в экологическом субботнике

Главная Общество
Красноярск
12:05 4 Сентября 2022
мусор, экология, красноярск, общество
версия для печати Ico_print

Красноярцы могут поучаствовать в ежегодной акции «Зеленый десант». 

Данная акции проходит в качестве субботника. Участники очищают определенную территорию, а после этого собранный мусор сдают в обменник. Отметим, что за самое большое количество собранного мусор можно будет получить награду.

Директор молодёжного центра «Своё дело» и по совместительству организатор субботника, Анастасия Писанина, рассказала что акция проводится с 2018 года. В 2021 году красноярцам удалось собрать более 10 тонн мусор.

В этом году субботник будет идти три дня. В первый день, 11 сентября, активисты будут очищать Железнодорожный район, 17 сентября —Центральном, 18 сентября — Октябрьский. 

Чтобы стать участником экосубботника необходимо заполнит анкету по ссылке: https://vk.cc/cdy2u5

Фото: © admkrsk.ru 

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске полицейские нашли напавших на спящую пенсионерку

В Красноярске полицейские нашли напавших на спящую пенсионерку

4 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: В Красноярске автоледи въехала в алкомаркет

В Красноярске автоледи въехала в алкомаркет

4 Сентября 2022 г.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины происшествия
Новости Красноярска: В Центральном районе города отключат холодную воду

В Центральном районе города отключат холодную воду

4 Сентября 2022 г.
Отключение будет 4 сентября с 10:00 до 20:00
Новости Красноярска: Красноярец пойдет под суд за сбыт запрещенных веществ

Красноярец пойдет под суд за сбыт запрещенных веществ

4 Сентября 2022 г.
Мужчина ранее уже был судим
Новости Красноярска: В Красноярске в воскресенье ожидаются заморозки до -5 градусов

В Красноярске в воскресенье ожидаются заморозки до -5 градусов

3 Сентября 2022 г.
Это относится к центральным и южным районам края
Новости Красноярска: Заблудившуюся в лесу 84-летнюю женщину нашли в Красноярском крае

Заблудившуюся в лесу 84-летнюю женщину нашли в Красноярском крае

3 Сентября 2022 г.
Женщина жива
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Появилась ещё одна претендентка на пост мэра Красноярска

Появилась ещё одна претендентка на пост мэра Красноярска

30 Августа 2022 г.
Весь список кандидатов станет известен вечером 2 сентября
Новости Красноярска: В городе Иланский открылась новая школа

В городе Иланский открылась новая школа

1 Сентября 2022 г.
Там будут обучаться 800 учеников
Новости Красноярска: В Новосибирске на остановке мужчина избил девушку

В Новосибирске на остановке мужчина избил девушку

2 Сентября 2022 г.
Об инциденте рассказала мать пострадавшей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru