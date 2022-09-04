Жители Красноярска смогут поучаствовать в экологическом субботнике

Красноярцы могут поучаствовать в ежегодной акции «Зеленый десант».

Данная акции проходит в качестве субботника. Участники очищают определенную территорию, а после этого собранный мусор сдают в обменник. Отметим, что за самое большое количество собранного мусор можно будет получить награду.

Директор молодёжного центра «Своё дело» и по совместительству организатор субботника, Анастасия Писанина, рассказала что акция проводится с 2018 года. В 2021 году красноярцам удалось собрать более 10 тонн мусор.

В этом году субботник будет идти три дня. В первый день, 11 сентября, активисты будут очищать Железнодорожный район, 17 сентября —Центральном, 18 сентября — Октябрьский.

Чтобы стать участником экосубботника необходимо заполнит анкету по ссылке: https://vk.cc/cdy2u5.

Фото: © admkrsk.ru