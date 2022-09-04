Красноярец пойдет под суд за сбыт запрещенных веществ

Сотрудникам полиции Красноярска удалось задержать мужчину, который торговал наркотическими веществами. Выйти на нарушителя полицейским помогла его знакомая.

Правоохранители провели расследование, в ходе которого смогли задержать ранее судимого красноярца. При досмотре в одежде мужчины было найдено порошкообразное вещество массой 0,286 грамм. В квартире полицейским также удалось найти пакет массой 0,375 грамм.

Все найденные вещества были изъяты и направлены на экспертизу, в ходе которой оказалось, что вещества являются синтетическим наркотиком.

Полицейские также узнали, что обвиняемый пытался украсть металлический контейнер.

В отношении злоумышленника было возбуждено два уголовных дела по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», «покушение на кражу».

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости