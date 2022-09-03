3 сентября
Красноярск
погода +11 °C
60.37
 
€ 60.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Избитого в «Тихих зорях» щенка забрали у хозяина красноярские волонтеры

Главная Общество
Красноярск
17:28 3 Сентября 2022
в красноярске, животные, врачи
версия для печати Ico_print

В Красноярске волонтеры забрали щенка у жителя мкрн. «Тихие зори». Напомним, что в соцсетях появилась запись того, как владелец избивает собственную собаку поводком и руками.

На данный момент щенок находится в ветеринарной клинике и для него уже нашли новый дом.  

Избитого в «Тихих зорях» щенка забрали у хозяина красноярские волонтеры

Как пишет «Дела.ру», после увиденного ролика в квартиру к красноярцу пришли соседи и волонтеры, потребовавшие показать собаку. Избитого щенка удалось забрать с трудом, так как хозяин был нетрезв и не хотел его отдавать.

В ветклинике «Лимпопо» врачи оценили состояние собаки как тяжелое. У него подозревают наличие черепно-мозговой травмы и рахит. Добавим, что щенок находится в стационаре, где его состояние сейчас стабилизируют. Медики полагают, что щенку около 4-х месяцев.

Фото: © Telegram-канал «ЧП Красноярск»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске в воскресенье ожидаются заморозки до -5 градусов

В Красноярске в воскресенье ожидаются заморозки до -5 градусов

3 Сентября 2022 г.
Это относится к центральным и южным районам края
Новости Красноярска: Заблудившуюся в лесу 84-летнюю женщину нашли в Красноярском крае

Заблудившуюся в лесу 84-летнюю женщину нашли в Красноярском крае

3 Сентября 2022 г.
Женщина жива
Новости Красноярска: Потерявшегося в тундре 73-летнего мужчину нашли сотрудники полиции в Красноярском крае

Потерявшегося в тундре 73-летнего мужчину нашли сотрудники полиции в Красноярском крае

3 Сентября 2022 г.
Пенсионера госпитализировали в больницу
Новости Красноярска: В Красноярске двух полицейских подозревают в преступном сговоре с авторитетом «Лимоном»

В Красноярске двух полицейских подозревают в преступном сговоре с авторитетом «Лимоном»

3 Сентября 2022 г.
Полицейские забрали у потерпевшего 3 млн рублей
Новости Красноярска: Первое заседание конкурсной комиссии по выбору мэра состоялось в Горсовете Красноярска

Первое заседание конкурсной комиссии по выбору мэра состоялось в Горсовете Красноярска

3 Сентября 2022 г.
Второе заседание пройдет 5 сентября
Новости Красноярска: В Красноярском крае на трассе был замечен медведь

В Красноярском крае на трассе был замечен медведь

3 Сентября 2022 г.
Произошло все недалеко от Канска
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

2 Сентября 2022 г.
Пока что она занимает 20 место из 359
Новости Красноярска: В Красноярске Быкову предъявлено окончательное обвинение

В Красноярске Быкову предъявлено окончательное обвинение

29 Августа 2022 г.
Причастность к преступлению Анатолий Быков отрицает
Новости Красноярска: Жители Томска начали выбрасывать электросамокаты

Жители Томска начали выбрасывать электросамокаты

29 Августа 2022 г.
Уже дважды были замечены самокаты в мусорных баках
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru