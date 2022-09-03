Избитого в «Тихих зорях» щенка забрали у хозяина красноярские волонтеры

В Красноярске волонтеры забрали щенка у жителя мкрн. «Тихие зори». Напомним, что в соцсетях появилась запись того, как владелец избивает собственную собаку поводком и руками.

На данный момент щенок находится в ветеринарной клинике и для него уже нашли новый дом.

Как пишет «Дела.ру», после увиденного ролика в квартиру к красноярцу пришли соседи и волонтеры, потребовавшие показать собаку. Избитого щенка удалось забрать с трудом, так как хозяин был нетрезв и не хотел его отдавать.

В ветклинике «Лимпопо» врачи оценили состояние собаки как тяжелое. У него подозревают наличие черепно-мозговой травмы и рахит. Добавим, что щенок находится в стационаре, где его состояние сейчас стабилизируют. Медики полагают, что щенку около 4-х месяцев.

Фото: © Telegram-канал «ЧП Красноярск»