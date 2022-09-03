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Потерявшегося в тундре 73-летнего мужчину нашли сотрудники полиции в Красноярском крае

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Красноярск
16:21 3 Сентября 2022
в красноярском крае, норильск, пропавшие, пенсионеры, полиция, спасатели
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На севере Красноярского края стражами правопорядка был обнаружен 73-летний мужчина, потерявшийся в тундре недалеко от Норильска. О пропаже пенсионера полицейские узнали от его сына, который рассказал, что его отец рано утром пошел за ягодой в сторону р. Норильская и не вернулся.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудники полиции оперативно приступили к поисковым работам. Несмотря на плохие погодные условия и болотистую труднопроходимую местность, спустя сутки пожилого норильчанина удалось обнаружить. Пенсионер лежал на земле и с трудом разговаривал, а также не мог передвигаться.

В результате правоохранители вызвали спасателей, направивших бригаду с носилками для эвакуации пенсионера. Впоследствии его доставили в больницу. Сейчас состояние мужчины улучшилось.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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