В Красноярском крае на трассе был замечен медведь

В Красноярском крае автомобилисты заметили медведя на трассе недалеко от поселка Таежный. Видео появилось в одной из социальных сетей.

Очевидцы утверждают, что у водитель грузового автомобиля остановился на трассе из-за поломки. В это же время из леса неожиданно вышел бурый медведь, которого заинтересовало, что делает мужчина.

Водитель грузовика, испугавшись, начал быстрым шагом уходить от зверя. Именно в этот момент мимо проезжали очевидцы, которые обсуждали стоит ли посадить к себе в машину мужчину или нет.

В комментариях людям не понравилось, что очевидцы задались таким вопросом и не помогли мужчине без раздумий. Отметим, что дальнейшая судьба водителя грузовика и медведя неизвестна.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости