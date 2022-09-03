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Заблудившуюся в лесу 84-летнюю женщину нашли в Красноярском крае

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Красноярск
18:20 3 Сентября 2022
мчс, мвд, полиция, спасатели, лес, в красноярске, пропавшие, в красноярском крае
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В Красноярском крае в пятницу, 2 августа, спасатели совместно с сотрудниками полиции выезжали на территорию Емельяновского района. Сотрудники ведомств искали 84-летнюю женщину, которая потерялась в лесу.

В субботу в Службе спасения Красноярского края сообщили, что поисковые работы были завершены, так как пенсионерка была найдена местными жителями.

В связи с произошедшим спасатели вновь просят жителей Красноярского края не ходить в лес в одиночку. При посещении леса следует взять с собой полностью заряженный телефон, воду, продукты, спички, нож и при необходимости лекарственные препараты.

Также следует поставить родственников и близких в известность о том, куда вы собираетесь направиться с указанием времени похода и предполагаемом возвращении. Если заблудились, то звоните по телефонам 101 или 112.

Фото: © Никита Алексеев

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