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2 человека погибли при столкновении «Волги» с грузовиком на Семафорной в Красноярске

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Красноярск
13:19 3 Сентября 2022
в красноярске, дтп, гибдд, полиция, погибшие, авария
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В субботу, 3 сентября, утром на правобережье Красноярска произошла смертельная авария, в которой погибли два человека. В ГИБДД сообщили, что водитель «Волги» ехал по улице Семафорной и выехал на встречку, после чего столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

2 человека погибли при столкновении «Волги» с грузовиком на Семафорной в Красноярске

До приезда скорой помощи водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП. 32-летняя женщина, которая находилась в салоне «Волги», скончалась в автомобиле скорой помощи при транспортировке в больницу.

Также пострадал 5-летний мальчик, которого увезли в медучреждение. Движение со стороны Шинного моста в сторону Мичурина осуществляется по двум полосам.

Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю

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