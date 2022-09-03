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Единственный за Уралом центр трансплантации костного мозга для детей начнет работать в Красноярске

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Красноярск
16:00 3 Сентября 2022
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На территории Красноярского края создали уникальный центр трансплантации костного мозга для несовершеннолетних пациентов, который станет первым подобным центром за Уралом.

Правительством РФ было направлено порядка 86 млн рублей для приобретения оборудования в отделение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток краевого центра охраны материнства и детства, который расположен в Красноярске.

В региональном правительстве отметили, что софинансирование из краевого бюджета составило 70 млн рублей. На выделенные деньги уже начали приобретать оборудование. В отделении расположится передовая медицинская техника – автоматический гематологический анализатор, проточный цитофулометр, система для криоконсервирования клеток крови, наркозно-дыхательное и иное оборудование. Наличие подобной техники позволит в оказании высокотехнологичной помощи несовершеннолетним пациентам с тяжелыми формами болезней крови.

Глава Красноярского края Александр Усс лично обращался к председателю Правительства РФ с инициативой о выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета. Таким образом, в Красноярске появится и начнет работать первый центр детской трансплантологии за Уралом, в котором лечить будут несовершеннолетних пациентов не только из Красноярского края, но и из других регионов страны.

Предполагается, что мощность центра позволит осуществлять около 40 трансплантаций костного мозга в год. В отделении есть пять стерильных боксов и две палаты интенсивной терапии, что позволит находиться на лечении пяти пациентам вместе с ухаживающими за ними сопровождающими.

В среднем пациенту придется провести в центре около четырех недель. Затем ребенка выпишут под наблюдение на дневной или круглосуточный стационар. На данный момент операции по трансплантации костного мозга несовершеннолетним пациентам из Красноярского края и различных сибирских регионов проводят в медцентрах Москвы, а также Санкт-Петербурга.

Завотделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток Татьяна Кадричева отметила, что благодаря созданию центра в Красноярске врачи смогут спасать маленьких пациентов, нуждающихся в оперативной помощи и которым бы пришлось ехать через половину страны. Более того, детям не придется после операций преодолевать долгую дорогу домой.

Татьяна Кадричева также выразила благодарность Александру Уссу за то, что он лично участвовал в реализации столь уникального для Сибири проекта, а также уделял постоянное внимание и контролировал процесс создания отделения.

В настоящее время ремонтные работы в помещениях ТКМ практически завершены. Семь врачей прошли 21 стажировку в НМИЦ имени Дмитрия Рогачёва и готовы приступить к работе. После того как будет установлено все необходимое оборудование, еще придется получить лицензию и подготовить заявку на следующий год о предоставлении федеральных квот на пересадку костного мозга первым десяти несовершеннолетним пациентам.

Фото: © Правительство Красноярского края 

 

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