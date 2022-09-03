Учредитель сайта «ТВК Красноярск» был признан иноагентом

В пятницу, 2-го сентября, стало известно о том, что Министерством юстиции РФ было внесено юридическое лицо ООО «Новости» в перечень СМИ, которые «выполняют функцию иностранного агента». Отметим, что юрлицо выступает в качестве учредителя издания «ТВК Красноярск»*.

На данный момент неизвестно, затрагивает ли данный статус сам телеканал. Несмотря на это, материалы ТВК* на официальном сайте и в соцсетях уже выходят со специальной припиской «признано иноагентом».

Кроме того, в список «иноагентов» внесли известного телеведущего Михаила Шаца*, музыканта Андрея Макаревича*, журналистку Катерину Гордееву* и других.

* признаны физическими лицами и СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Фото: © скриншот Sibnovosti