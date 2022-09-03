5 лет колонии получил житель Красноярска за совершение 16 квартирных краж

В Красноярске прошло судебное заседание, на котором был оглашен приговор по уголовному делу о 16 квартирных кражах. Подсудимым оказался 31-летний местный житель.

В рамках расследования полицейские выяснили, что злоумышленник летом и осенью минувшего года проникал в квартиры через окна на первом этаже и незапертые двери. В некоторых случаях во время проникновения в квартиру хозяева находились дома, однако они спали и ничего не слышали.

К примеру, в Ленинском районе подсудимый залез в открытое окно в комнату, где спала семейная пара и похитил мужские брюки с курткой и две сумки. Кроме того, в одной из краж хозяйка квартиры проснулась и не сразу осознала, что в комнате с ней находится кто-то еще, однако красноярец успел выскочить в окно и сбежать.

Впоследствии 31-летний мужчина был задержан. Его незаконными действиями был нанесен ущерб на сумму свыше 500 тыс рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. «Кража». По решению суда, красноярца приговорили к 5 годам колонии особого режима.

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости