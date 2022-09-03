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Красноярец избил щенка в лифте дома в «Тихих зорях»

Главная Общество
Красноярск
11:00 3 Сентября 2022
красноярск, жесть, животные, удары, полиция, в красноярске, мвд
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В Красноярске в соцсетях была опубликована видеозапись, на кадрах которой отчетливо видно, как мужчина избивает щенка в лифте многоквартирного дома №25 на ул. Лесников.

На размещенном в социальных сетях видно, как красноярец в спортивном костюме заходит в подъезд дома с щенком и подходит к лифту. В какой-то момент мужчина начинает дергать и тащить собаку за поводок по подъезду.

Зайдя в лифт, красноярец начинает поводком избивать щенка. После этого он начинает наносить удары щенку уже руками. В ГУ МВД по краю заявили, что в настоящее время полицейские проводят проверку по данному инциденту.

Фото: © Telegram-канал «ЧП Красноярск»

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