В Красноярском крае в субботу, 3 сентября, в ночные часы в Канском районе загорелось здание на территории деревообрабатывающего предприятия. В ГУ МЧС по краю сообщили, что в 02:00 ночи была передана информация о возгорания строения в поселке Карьерный. Площадь пожара – 700 кв. м.

В ходе тушения огнеборцы не допустили того, чтобы огонь перешел на соседние постройки. В 09:27 пожар удалось полностью потушить.

При возгорании обошлось без пострадавших. Что стало причиной пожара предстоит установить дознавателю.

Фото: © ГУ МЧС по Красноярскому краю