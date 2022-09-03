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В Канском районе загорелось здание на территории деревообрабатывающего предприятия

Главная Общество
Красноярск
10:02 3 Сентября 2022
в красноярском крае, пожар, спасатели, пожарные
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В Красноярском крае в субботу, 3 сентября, в ночные часы в Канском районе загорелось здание на территории деревообрабатывающего предприятия. В ГУ МЧС по краю сообщили, что в 02:00 ночи была передана информация о возгорания строения в поселке Карьерный. Площадь пожара – 700 кв. м.

В ходе тушения огнеборцы не допустили того, чтобы огонь перешел на соседние постройки. В 09:27 пожар удалось полностью потушить.

В Канском районе загорелось здание на территории деревообрабатывающего предприятия

При возгорании обошлось без пострадавших. Что стало причиной пожара предстоит установить дознавателю.

Фото: © ГУ МЧС по Красноярскому краю

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