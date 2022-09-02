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Оборот на восток: частные инвесторы вложили миллиард юаней в облигации «РУСАЛа»

Главная Общество
Красноярск
17:00 2 Сентября 2022
общество, красноярск, предприятие, восток, инвестиции
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Частные инвесторы за месяц приобрели акции «РУСАЛа» на миллиард юаней. Было подано около 100 заявок по двум выпускам.

— В сделке участвовали банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. Кроме этого приняли участие и частные инвесторы, которые приобрели облигации примерно на 1 млрд юаней. Считаю, что геополитическая ситуация поспособствовала росту интереса к альтернативным валютам, наряду со среднесрочными прогнозами макроаналитиков относительно курсов рубля или юаня, – рассказал изданию Cbonds Review Алексей Гренков, директор по корпоративным финансам компании.

По словам одного из директоров «РУСАЛа», размещение компании на московской бирже в юанях было отмечено четырёхкратной переподпиской. Это говорит о большом спросе инвесторов на такие инструменты. Немаловажную роль сыграло время выхода и репутация «РУСАЛа».

— Одна из целей — рефинансирование долговых обязательств, другая — тестирование таких инструментов на будущее. У нас не было референсов, потому что «РУСАЛ» был первым, кто разместил в России облигации в юанях. Теперь мы создали бэнчмарк для всего рынка. В будущем и другие эмитенты, и мы сами будем отталкиваться от установленного нами ориентира, – отметил Алексей Гренков.

Считаем, что успешное размещение облигаций в юанях может стать примером для других компаний, которые хотели бы выпустить облигации в иностранной валюте,

Напомним, 3 августа «РУСАЛ» выпустил облигации в юанях на московскую биржу. Минимальный размер заявки на «входе» в торги — 1,4 млн рублей в эквиваленте в юанях.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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