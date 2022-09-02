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Красноярский край вошёл в десятку регионов с самым низким уровнем безработицы

Главная Общество
Красноярск
15:10 2 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, безработица
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Во II квартале в Красноярском крае уменьшилось количество безработных, рассказали в Красноярскстате.

Наш регион вошёл в десятку регионов с самым низким в России уровнем безработицы (2,9 %). Во II квартале безработных было 41 тыс. человек. Если сравнивать с I кварталом, то их стало меньше на 1,6 тыс. человек.

В среднем поиск работы занимал около 5 месяцев. К друзьям и знакомым для помощи в поиски работы обращались 41 % безработных, в интернете и через СМИ искали вакансии 37 %, за помощью в госслужбу занятости обратились 32 %.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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