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Осенью в Красноярске ожидается рост числа бездомных кошек и собак

Главная Общество
Красноярск
20:05 2 Сентября 2022
в красноярске, администрация, животные, бездомные
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В Красноярске в связи с завершением дачного сезона ожидается увеличение числа бродячих животных. Дело в том, что многие красноярцы в летний период заводят или прикармливают на своих дачных участках собак и кошек. Но по окончании дачного сезона просто-напросто бросают животных. В результате в поисках пищи кошки и собаки перебираются в город.  

В итоге на территории города увеличивается количество бродячих собак, образовывающих новые стаи. В этой связи дачников просят быть ответственными и в случае отсутствия возможности ухода за собакой, передать животных волонтерским и зоозащитным организациям. 

Добавим, что со старта текущего года в Красноярске специалистами отловлены и стерилизованы 1 354 собаки. На данный момент на содержании находятся 838 животных. В этом году новый дом обрели 174 собаки. 

Фото: © Администрация г. Красноярска 

 

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