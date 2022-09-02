Осенью в Красноярске ожидается рост числа бездомных кошек и собак

В Красноярске в связи с завершением дачного сезона ожидается увеличение числа бродячих животных. Дело в том, что многие красноярцы в летний период заводят или прикармливают на своих дачных участках собак и кошек. Но по окончании дачного сезона просто-напросто бросают животных. В результате в поисках пищи кошки и собаки перебираются в город.

В итоге на территории города увеличивается количество бродячих собак, образовывающих новые стаи. В этой связи дачников просят быть ответственными и в случае отсутствия возможности ухода за собакой, передать животных волонтерским и зоозащитным организациям.

Добавим, что со старта текущего года в Красноярске специалистами отловлены и стерилизованы 1 354 собаки. На данный момент на содержании находятся 838 животных. В этом году новый дом обрели 174 собаки.

Фото: © Администрация г. Красноярска