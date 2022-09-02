Житель Красноярска получил 14 лет колонии за убийство матери и отчима бывшей сожительницы

В Красноярске вынесли приговор по уголовному делу о двойном убийстве. Мужчина зарезал мать и отчима бывшей сожительницы.

Как пишут на сайте прокуратуры Красноярского края, в мае пьяный подсудимый пришёл в гости к матери и отчиму своей бывшей сожительницы (ул. Петра Словцова). Во время общения между подсудимым и супругами возник конфликт. В какой-то момент злоумышленник нанёс ножом ранения сначала женщине, а затем мужчине. Они скончались на месте. Тела 66-летней женщины и 50-летнего мужчины были обнаружены родственниками лишь спустя 10 дней.

Суд вынес приговор 43-летнему Красноярцу. Он признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Убийце назначили 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, ему придётся возместить моральный вред 2 млн рублей.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин