В Красноярском театре кукол состоится показ сказки, посетить которую смогут зрители с нарушениями зрения

3 сентября в Красноярском театре кукол состоится показ сказки «Лиса и Заяц»/3+. Посетить показ смогут зрители с нарушениями зрения. Это стало возможным благодаря тому, что театр вновь вошёл в программу «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

В театре зрители получат приёмник и наушник, через который будет подаваться информация о визуальной составляющей спектакля. Тифлокомментарий создаётся заранее и озвучивается в реальном времени.

Кстати, повторный показ сказки с тифлокомментированием состоится в ноябре.

По материалам пресс-службы Красноярского театра кукол

Фото: © А. Пустоваров