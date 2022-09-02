В Красноярске на Красрабе ночью будут перекрывать проезд в обе стороны со 2 по 10 сентября

В Красноярске коммунальщики приступили к финальному этапу перекладки теплосетей на Мичуринском виадуке. В ближайшее время специалистам предстоят работы в теле самого моста.

В этой связи со 2 по 10 сентября в ночные часы будет полностью перекрыт проезд для автомобилей по пр. Красноярский рабочий в обе стороны.

Работы будут проходить с 12 часов ночи до пяти утра. Объезжать перекрытый участок можно будет по Московской.

Добавим, что в остальные часы движение автотранспорта и трамваем по Красрабу будет проходить без ограничений.

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