Красноярский край занял 14 место в стране по числу жителей

Подведены окончательные итоги переписи населения. По числу жителей Красноярский край занял 14 место в России, сообщает Красноярскстат.

Численность населения Красноярского края — 2 856 971 человек (1 327 400 мужчин и 1 529 571 женщин). Большинство, а это 79 % проживали в городской местности.

Кстати, по сравнению с переписью 2010 года жителей стало больше на 28 784 человек (на 1 %).

Напомним, Красноярск официально признали городом-миллионником. Теперь в России 16 городов, чья численность постоянного населения — более 1 млн человек.

В России постоянно проживают порядка 147,2 млн человек (по сравнению с 2010 годом население увеличилось на 1,4 %).