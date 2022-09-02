Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть

Кто-то про них совсем ничего не знает, а кто-то их сильно переоценивает. Семена чиа ценят за большое количество клетчатки и как источник антиоксидантов, витаминов, минералов. Семя льна богато Oмега-3, антиоксидантами, селеном, цинком. Оба продукта содержат большое количество белка и нередко используются в диетах. Семена чиа и льна считаются суперфудами.

Семена чиа

Семена чиа — один из самых популярных продуктов на ozon.ru в категории «Орехи, снеки». Их с кефиром или йогуртом употребляют на ужин, используют в выпечке, добавляют в каши и салаты, в пудинги и смузи. Нейтральный вкус и небольшой размер семян позволят использовать их практически где угодно. Употреблять их можно целиком или в свежемолотом виде. Семена богаты клетчаткой, а значит блюда и напитки с ними быстрее насыщают и дольше перевариваются, сохраняя чувство сытости.

Как и любой новый продукт вводить в рацион семена чиа стоит постепенно. Начинать можно с одной чайной ложки в день, постепенно доводя до 2-3 столовых ложек. Больше диетологи употреблять не рекомендуют. В кишечнике семена превращаются в вязкий гель, впитывая значительный объем влаги: вводя этот суперфуд в диету необходимо дополнительное внимание уделять питьевому режиму.

По ссылке https://www.ozon.ru/category/semena-chia-9487/ можно заказать черные или белые семена чиа. По вкусу и пользе разницы между ними нет. Есть упаковки по 100 гр., 500 гр. и 1 кг. Также на Озон в категории «Орехи, снеки» представлены:

семена расторопши,

семена подсолнечника,

семена тыквы,

семена амаранта.

Семена льна

Это уже не такой универсальный продукт и для широкого применения в кулинарии не подходит. Семена льна жесткие и заметно крупнее семян чиа, собственного вкуса и запаха практически не имеют. С ними пекут печенья и делают кексы, в небольшом количестве они не испортят кашу, а вот залить целые семена льна кефиром и выпить вряд ли получится. Зато можно купить рукколу, сбрызнуть ее лимонным соком и оливковым маслом, добавить томат и посыпать все салатной смесью из семян льна и кунжута. Получится вкусный, полезный и диетический салат. Смесью из семян льна и кунжута можно посыпать практически любые салаты.

Семена льна богаты клетчаткой. Она дает чувство насыщения и помогает выводить шлаки из организма. Но если говорить только о клетчатке, то в семенах чиа ее больше. Чтобы клетчатку из семени льна было проще усвоить, их измельчают и замачивают в теплой воде. В таком разбухшем виде их можно добавлять не только в каши, но и в кисель, смешивать с ягодами или медом. В перемолотом виде семена годятся и для напитков. В день рекомендуется не более двух столовых ложек продукта.

Стоят семена льна на Озон в 3-4 раза дешевле семян чиа. При любых проблемах с ЖКТ следует обязательно проконсультироваться с врачом.

Продаются семена льна не только в чистом виде. Их часто включают в состав батончиков, которые можно брать с собой в качестве перекуса, а также в разнообразных полезных сладостях. На Озон ищите такие сладости и батончики прямым поиском или в разделе «Орехи, снеки».

Реклама

ООО "Интернет Решения"