2 сентября
Красноярск
погода +16 °C
60.24
 
€ 60.28
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть

Главная Общество
Красноярск
14:21 2 Сентября 2022
продукты, продукция, кулинария, здоровье
версия для печати Ico_print

Кто-то про них совсем ничего не знает, а кто-то их сильно переоценивает. Семена чиа ценят за большое количество клетчатки и как источник антиоксидантов, витаминов, минералов. Семя льна богато Oмега-3, антиоксидантами, селеном, цинком. Оба продукта содержат большое количество белка и нередко используются в диетах. Семена чиа и льна считаются суперфудами.

Семена чиа

Семена чиа — один из самых популярных продуктов на ozon.ru в категории «Орехи, снеки». Их с кефиром или йогуртом употребляют на ужин, используют в выпечке, добавляют в каши и салаты, в пудинги и смузи. Нейтральный вкус и небольшой размер семян позволят использовать их практически где угодно. Употреблять их можно целиком или в свежемолотом виде. Семена богаты клетчаткой, а значит блюда и напитки с ними быстрее насыщают и дольше перевариваются, сохраняя чувство сытости.

Как и любой новый продукт вводить в рацион семена чиа стоит постепенно. Начинать можно с одной чайной ложки в день, постепенно доводя до 2-3 столовых ложек. Больше диетологи употреблять не рекомендуют. В кишечнике семена превращаются в вязкий гель, впитывая значительный объем влаги: вводя этот суперфуд в диету необходимо дополнительное внимание уделять питьевому режиму.

По ссылке https://www.ozon.ru/category/semena-chia-9487/ можно заказать черные или белые семена чиа. По вкусу и пользе разницы между ними нет. Есть упаковки по 100 гр., 500 гр. и 1 кг. Также на Озон в категории «Орехи, снеки» представлены:

  • семена расторопши,
  • семена подсолнечника,
  • семена тыквы,
  • семена амаранта.

 Семена льна

Это уже не такой универсальный продукт и для широкого применения в кулинарии не подходит. Семена льна жесткие и заметно крупнее семян чиа, собственного вкуса и запаха практически не имеют. С ними пекут печенья и делают кексы, в небольшом количестве они не испортят кашу, а вот залить целые семена льна кефиром и выпить вряд ли получится. Зато можно купить рукколу, сбрызнуть ее лимонным соком и оливковым маслом, добавить томат и посыпать все салатной смесью из семян льна и кунжута. Получится вкусный, полезный и диетический салат. Смесью из семян льна и кунжута можно посыпать практически любые салаты.

Семена льна богаты клетчаткой. Она дает чувство насыщения и помогает выводить шлаки из организма. Но если говорить только о клетчатке, то в семенах чиа ее больше. Чтобы клетчатку из семени льна было проще усвоить, их измельчают и замачивают в теплой воде. В таком разбухшем виде их можно добавлять не только в каши, но и в кисель, смешивать с ягодами или медом. В перемолотом виде семена годятся и для напитков. В день рекомендуется не более двух столовых ложек продукта.

Стоят семена льна на Озон в 3-4 раза дешевле семян чиа. При любых проблемах с ЖКТ следует обязательно проконсультироваться с врачом.

Продаются семена льна не только в чистом виде. Их часто включают в состав батончиков, которые можно брать с собой в качестве перекуса, а также в разнообразных полезных сладостях. На Озон ищите такие сладости и батончики прямым поиском или в разделе «Орехи, снеки».

Реклама
ООО "Интернет Решения"

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Более 86 млн рублей взыскали красноярские приставы с компании за нарушение договора поставки

Более 86 млн рублей взыскали красноярские приставы с компании за нарушение договора поставки

2 Сентября 2022 г.
Изначально планировалось взыскать 107 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске у предпринимателя за долги арестовали теплицы и автомобили Lexus и Toyota Rav4

В Красноярске у предпринимателя за долги арестовали теплицы и автомобили Lexus и Toyota Rav4

2 Сентября 2022 г.
Если он не погасит задолженности, его имущество реализуют в счёт погашения долга
Новости Красноярска: Заморозки до -2 градусов ожидаются в Красноярске 3 сентября

Заморозки до -2 градусов ожидаются в Красноярске 3 сентября

2 Сентября 2022 г.
В центральных и южных районах края похолодает до -5
Новости Красноярска: 25 жителей Красноярского края на прошлой неделе пожаловались на укусы клещей

25 жителей Красноярского края на прошлой неделе пожаловались на укусы клещей

2 Сентября 2022 г.
Пострадали 7 детей
Новости Красноярска: Оборот на восток: частные инвесторы вложили миллиард юаней в облигации «РУСАЛа»

Оборот на восток: частные инвесторы вложили миллиард юаней в облигации «РУСАЛа»

2 Сентября 2022 г.
В сделке участвовали банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании
Новости Красноярска: Врачи бородинской больницы на новой системе эндоскопической визуализации провели 870 исследований

Врачи бородинской больницы на новой системе эндоскопической визуализации провели 870 исследований

2 Сентября 2022 г.
Пройти обследования могут как амбулаторные, так и стационарные пациенты
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Появились ещё два претендента на пост мэра Красноярска

Появились ещё два претендента на пост мэра Красноярска

29 Августа 2022 г.
Ими стали Владимир Моисеев и Александр Бухольцев
Новости Красноярска: Разрыв селезенки получил омич после катания на электросамокате

Разрыв селезенки получил омич после катания на электросамокате

29 Августа 2022 г.
Это уже третий случай в этом месяце
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина зарезал супругу

В Красноярске мужчина зарезал супругу

30 Августа 2022 г.
Всё произошло во время распития алкоголя
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru