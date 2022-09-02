В Богучанской Центральной районной библиотеке прошла литературная ночь, где презентовали новую книгу богучанского поэта и прозаика Владимира Рукосуева. Сборник стихов «Колокольный звон души» вышел в свет при финансовой поддержке Богучанского алюминиевого завода. Развитие и укрепление культурных традиций является одним из приоритетных направлений программы благотворительной деятельности, которую инициировал много лет назад основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

Литературная ночь «Родная земля, Богучанский район» была организована в рамках праздничных мероприятий, посвященных 95-летию Богучанского района, поэтому к ней готовились с особым трепетом. Организаторам удалось удивить посетителей яркими локациями, конкурсами и розыгрышами.

Открылось мероприятие с презентации новой книги известного богучанского поэта и прозаика Владимира Рукосуева. «Колокольный звон души» - так назвал автор сборник стихов, объединивший произведения о малой родине, красоте сибирской природы, людях широкой души. Книга выпущена благодаря финансовой поддержке Богучанского алюминиевого завода.

«БоАЗ давно уже стал частью новой истории Богучанского района: принимает активное участие в социальной жизни, создавая и развивая инфраструктуру. И, конечно, завод не мог остаться в стороне от такого важного события, как 95-летие района, выделив средства на подготовку юбилейных мероприятий, в том числе на сборник замечательных стихов», - отметила руководитель пресс-службы Татьяна Каминская.

На литературной ночи гости также смогли поучаствовать в увлекательной интеллектуально-познавательной программе "Богучанский район: Что? Где? Когда?" и окунуться в историю на площадке «Ангарский фольклор». Завершилась ночь книжным аукционом и розыгрышем лотерейных билетов.