Василий Ильюшин и Святослав Ноздрин подали заявки на конкурс в мэры Красноярска

В Красноярске, 2 сентября, в Горсовете приняли еще два заявления на участие в конкурсе на пост главы города.

Ранее Sibnovosti писали о том, что одним из претендентов на должность мэра является Вадим Войцеховский, подавший заявку сегодня утром.

По официальным данным, за пост градоначальника будет бороться Святослав Ноздрин. Известно, что он является руководителем компаний «Партнер», занимающихся снабжением образовательных учреждений и библиотек учебной литературой, а также оборудованием. Кроме того, он состоит в партии «Единая Россия» с 2008 года.

Вторым новым зарегистрированным кандидатом стал Василий Ильюшин. В общей сложности на пост мэра Красноярска претендуют 20 человек.

Фото: © Никита Алексеев