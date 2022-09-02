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В Большеулуйском районе открылся новый ФАП

Главная Общество
Красноярск
21:20 2 Сентября 2022
общество, в красноярском крае, здравоохранение, лечение
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Модульный фельдшерско-акушерский пункт возведён в д. Троицк, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края. Его стоимость без учёта оборудования — более 4 млн рублей.

ФАП будет обеспечивать первичную медпомощь 151 жителю, в том числе, 4 детям.

Для медпункта приобретены дефибриллятор, спирометр, электрокардиограф, одеяло с подогревом, кислородный ингалятор, фармацевтические холодильники, медицинская мебель и другое. На эти цели было выделено более 1 млн рублей.

Кроме этого, до конца года в районе будет возведён ФАП в с. Турецк. Всего в 2022 году в регионе построят 16 фельдшерско-акушерских пунктов, из них 13 по национальному проекту «Здравоохранение».

Напомним, в Красноярском крае в с. Галактионово тоже недавно заработал новый фельдшерско-акушерский пункт.

На создание медицинского учреждения было направлено порядка 6,5 млн рублей. Для фельдшерско-акушерского пункта было приобретено все необходимое оборудование, в том числе аппарат ЭКГ, пульсоксиметр и многое другое.

На базе ФАПа пациенты смогут пройти первый этап диспансеризации, вакцинироваться, получить помощь специалистов и т.д. Село Галактионово находится в 61 километре от Краснотуранского района. Планируется, что новое медучреждение будет обслуживать 314 местных жителей, из которых 50 являются несовершеннолетними.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости

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