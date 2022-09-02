СК просит помощи в поиске жителя Северо-Енисейского района, пропавшего 5 лет назад

В СК находится уголовное дело, возбуждённое по факту исчезновения Дмитрия Константиновича Лаврикова 22.02.1978 года рождения, по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

12 сентября 2017 года утром Дмитрий ушёл с участка «Плато» Северо-Енисейского района без документов и сотового телефона. Установить местонахождение пропавшего до сих пор не удалось. По одной из версий следствия, Лавриков из-за потери памяти может проживать в одном из поселений по ходу движения из Северо-Енисейска в Красноярск.

Приметы: волосы светло русые, высокий, худощавый, слева в области шеи шрам длиной 5-7 см, передние верхние и нижние зубы с золотым напылением. Возможно отрастил бороду.

Обладающие информацией о возможном местонахождении мужчины звоните по тел. 8-913-188-20-30, 8-923-338-85-95 или 102.

Фото: krk.sledcom.ru