Часть левобережья Красноярска оставят без холодной воды 4 сентября

В Красноярске часть левобережья оставят без холодной воды в ближайшее воскресенье, четвертого сентября.

Водоснабжение приостановят из-за подключения к городским сетям водоснабжения строящейся парковки недалеко от ТЦ «Квант».

Таким образом, воды с десяти утра до восьми часов вечера не будет:

во всех объектах тарой Покровки;

часть офисов на ул. Обороны, Качинской, Лебедевой, Брянской и Дудинской;

в жилых домах: Декабристов, 36, 38, 40, 45; Шахтеров, 6-12; Горького, 18, 31, 33; Красной Армии, 15, 28, 36; Ленина, 122, 126, 128; Лебедевой, 147 «а».

Отметим, что с двух часов будут подвозить питьевую воду для местных жителей.

Фото: © Нина Зотина / РИА Новости