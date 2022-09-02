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В рамках программы «Единой России» и Минпросвещения 1 сентября после капремонта в регионах откроется более 1000 школ

Главная Общество
Красноярск
13:05 2 Сентября 2022
ремонт, школы, партии, капремонт, депутаты
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Всего по федеральной программе капремонта в этом году будет отремонтировано 1661 здание, напомнила координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. 

«1 сентября откроют свои двери 1000 школ, отремонтированных по программе капитального ремонта, разработать которую «Единой России» поручил Президент. С этого года мы начали её реализацию, и вот первый результат. Открывшиеся школы – не просто обновленные крыши, окна и фасады. Это и новые возможности для детей – появляются спортивные секции, театральные кружки, комнаты для внеклассной работы. А главное – это будут современные пространства, соответствующие духу времени, запросам молодёжи», - отметила она. 

Все этапы работ контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней от партии и сенаторы. К созданию проектов обновления образовательных учреждений, контролю за работами и приёмке объектов привлечены педагоги, родители и сами школьники. 

Ольга Казакова обратила внимание, что партия держит на контроле работы по капремонту школ, которые завершатся после 1 сентября. Коллективы и учащиеся переведены на это время в другие учебные заведения.   

Красноярский край активно включился в федеральную программу капитального ремонта школ рассказал секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко:

«Федеральная программа капитального ремонта школ - это президентская инициатива, и здесь важно обеспечить высокий уровень результатов, в том числе и с точки зрения качества образования. Программа ремонта масштабная, в Красноярском крае за два года будет отремонтировано 33 школы: в 11 школах работы будут проведены в этом году и в 22 школах - в 2023 году. За ходом строительства и качеством работ кроме ответственных лиц следит партийный десант. В группы контроля вошли депутаты различного уровня, общественники, представители родительского сообщества, сами педагоги. Они не только контролируют, но и помогают в реализации программы. Важно максимально вовлекать в процесс ремонта всех участников образовательного процесса, учитывать мнение детей, педагогов и родителей»

В следующем году капремонт по программе «Единой России» и Минпросвещения пройдет в 3 тысячах школ. 64% из них расположены в сельской местности и малых городах.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в народной программе партии. «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,3 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приёмки — проконтролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год предусмотрено 66,5 млрд рублей.

Народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 годы. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%).

В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объёме 298 млрд рублей, из них: 150 млрд рублей — на строительство новых школ, 34,6 млрд рублей — на благоустройство дворов и общественных пространств, 2,4 млрд рублей — на создание спортивных площадок, 14,6 млрд рублей — на ремонт домов культуры и музеев, 5,3 млрд рублей — на модернизацию почтовых отделений.

Фото «Единой России» 
По материалам «Единой России» 

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