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32-летнего жителя Норильска будут судить за кражу двух автомобилей

Главная Общество
Красноярск
19:20 2 Сентября 2022
в красноярском крае, суд, автомобиль, кража, преступление
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На севере Красноярского края в Норильске полиция установила причастность 32-летнего мужчины к краже двух автомобилей марки Toyota.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что в начале этого года житель Норильска заметил две иномарки, которые стояли на одной из парковок в промышленной зоне города. Транспортные средства были завалены снегом, поэтому мужчина подумал, что машины бесхозные.

Через неделю обвиняемый приехал на парковку и не нашел там автомобилей. Сторож рассказал мужчине, что транспортные средства оттащили дальше и они стоят больше года, так как их владелец не приходил на парковку. В результате норильчанин дал свой номер сторожу на случай, если объявится собственник машин.

Впоследствии злоумышленник совместно с приятелем приехал на стоянку и отбуксировал два автомобиля Toyota, общая стоимость которых 450 тыс рублей.

Спустя три дня обвиняемому поступил звонок от владельца машин, который потребовал вернуть автомобили. Злоумышленник, в свою очередь, сказал, что при буксировке повредил стекла и, возможно, вывел из строя замки зажигания. Самостоятельно возвращать иномарки он отказался, предложив собственнику самому забрать машины. В результате владелец написал заявление в полицию.

В отношении норильчанина завели уголовное дело по ст. «Кража» и ему грозит до шести лет лишения свободы. В скором времени злоумышленник предстанет перед судом.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

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