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В Красноярском крае раскрыли убийство 2006 года

Главная Общество
Красноярск
13:20 2 Сентября 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, убийство
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Убийство произошло 1 сентября 2006 года в пос. Тура.

По версии следствия, у обвиняемого и двух его знакомых произошёл конфликт с влиятельным в Туре мужчиной-авторитетом в криминальных кругах. Опасаясь негативных последствий, они решили похитить мужчину, попытаться разрешить конфликт в свою пользу и убить в случае его несогласия.

Злоумышленники назначили встречу. Поместили потерпевшего в багажник, применяя насилие. Вместе с братом одного из соучастников они вывезли неприятеля на смотровую площадку, чтобы поговорить. Потерпевший не захотел разрешения конфликта. Тогда ему поочередно нанесли удары деревянной битой по голове и телу, пишут на сайте прокуратуры Красноярского края.

Затем соучастники вывезли потерпевшего в отдалённое место, где нанесли несколько ударов топором по голове. Мужчина скончался. Чтобы скрыть преступление, труп поместили в покрышки и сожгли.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя пос. Тура по пп. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Уголовное дело направлено суд.

В отношении трёх соучастников уголовное дело находится в производстве следствия.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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