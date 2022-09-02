Заморозки до -2 градусов ожидаются в Красноярске 3 сентября

В окрестностях Красноярска в ночь с пятницы на субботу, 3 сентября, ожидается минусовая температура. По прогнозам синоптиков, столбик термометра в ночные часы упадет до -2°С. Кроме того, в центральных и южных районах в эти выходные также возможны заморозки – до -5°С.

Добавим, что в субботу, третьего сентября, жителям южных районов края предвещают в ночные часы ливни с грозами, выпадение града и сильный ветер до 20 м/c. Ранее Sibnovosti писали о том, что синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей Красноярска в сентябре.

Фото: © Никита Алексеев