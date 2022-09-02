Врачи бородинской больницы на новой системе эндоскопической визуализации провели 870 исследований

В Бородинской городской больнице с помощью новой системы эндоскопической визуализации, включающей в себя видеогастроскоп и видеоколоноскоп провели 870 исследований, сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Новые диагностические аппараты размещены в стационарном блоке больницы. Пройти обследования могут как амбулаторные, так и стационарные пациенты.

Теперь медики получают изображения более точные изображения, что увеличивает точность диагностики. Аппарат точно передаёт цвета и детали.

Эндоскопические системы используются при заболеваниях ЖКТ, при проведении диагностических исследовании в рамках II этапа диспансеризации и для выявления онкологических заболеваний.

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