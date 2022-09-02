В красноярском отделении трансплантации стволовых клеток завершились строительно-ремонтные работы

В отделении трансплантации гемопоэтических стволовых клеток краевого Центра Охраны материнства и детства закончились строительно-ремонтные работы, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Отделение рассчитано на 5 пациентов с возможностью проживания ухаживающих за больными. Это позволит осуществлять до 40 трансплантаций в год. В среднем пациенту потребуется находится здесь около четырёх недель. Затем ребёнка выписывают, и он находится под наблюдением на дневном или круглосуточном стационаре.

Сейчас на очереди этап оснащения. Министр здравоохранения Борис Немик пояснил, что в ближайшие дни решится вопрос о выделении из резервного фонда Правительства РФ 86 млн рублей на закупку оборудования для Красноярского центра. Софинансирование из краевого бюджета — 70 млн рублей. Закупка оборудования уже началась. Здесь появятся проточный цитофулометр, анализатор гематологический автоматический, наркозно-дыхательное оборудование, система для криоконсервирования клеток крови и т.д.

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