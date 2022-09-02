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Пешеходные переходы рядом со школами на региональных маршрутах края сделали более безопасными

Главная Общество
Красноярск
16:20 2 Сентября 2022
пешеходы, дорога, правительство, в красноярском крае, безопасность
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В Красноярском крае продолжают реализацию мероприятий по обеспечению безопасности движения пешеходов рядом с общеобразовательными учреждениями. В этот раз мероприятия были выполнены на 23 участках региональных автодорог, которые проходят рядом со школами. 

Отметим, что обустройство было проведено в рамках реализации программы «Развитие транспортной системы Красноярского края». В правительстве края рассказали, что на реализацию мероприятий было выделено 30 млн рублей из бюджета региона. 

Специалистами на участках с пешеходными переходами были обновлены дорожные знаки, установлены Г-образные опоры с односекционными светофорами Т.7. Эти светофоры специально предназначены для использования на нерегулируемых переходах, чтобы привлекать внимание автомобилистов. Мигающие желтым цветом светодиоды можно увидеть с большого расстояния, особенно в темное время суток. На данный момент специалисты проводят мероприятия по подключению оборудования к сети. 

Кроме того, дорожниками были установлены «лежачие полицейские» для снижения скорости автомобилей. Добавим, что подобные мероприятия были проведены в 16 районах Красноярского края. 

Фото: © пресс-служба КрУДора 

 

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