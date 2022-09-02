В Красноярске женщина-водитель на Audi насмерть сбила 55-летнего мужчину

В Красноярске в четверг, 1 сентября, в вечернее время в центре города автомобиль насмерть сбил пешехода. В краевой полиции рассказали, что все произошло на проспекте Мира, 128. 46-летняя женщина на Audi ехала по Мира в сторону Робеспьера и в результате сбила 55-летнего мужчину.

Пешеход, к слову, переходил проезжую часть в 30 метрах от регулируемого пешеходного перехода. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Как показали результаты освидетельствования, автомобилистка была пьяна. Показания прибора - 0,55 мг/л. На данный момент правоохранителями проводится доследственная проверка и устанавливаются все детали этого ДТП.

Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю