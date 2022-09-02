Энергетические компании Красноярского края готовы к отопительному сезону

Подготовка к отопительному сезону на предприятиях энергетики идёт по графику. Объекты генерации обеспечены запасом топлива сверх нормы. Сформирован аварийный запас материально-технических средств, рассказали в министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Отметим, что в этом году общий объём средств из всех источников финансирования на подготовку к отопительному сезону — более 20 млрд рублей.

— На объектах энергетики накоплено 300 % от необходимых запасов топлива. Всё идет в плановом режиме, а по некоторым параметрам даже с опережением графика. Мы должны встретить и пройти отопительный период, обеспечив надёжное и безаварийное энергоснабжение потребителей. Уверен, уровень подготовки позволит получить субъектам максимальные индексы готовности от Минэнерго России, — отметил Александр Ананьев, министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Напомним, по поручению губернатора Красноярского края Александра Усса в этом году территориям из бюджета региона на подготовку к предстоящему отопительному сезону выделили 1,02 млрд руб. вместо традиционных 400 млн руб.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина