Более 86 млн рублей взыскали красноярские приставы с компании за нарушение договора поставки

В Красноярске приставами было взыскано свыше 86 миллиона рублей с добывающей компании. Причина взыскания – нарушение договора поставки. Впоследствии суд принял решение взыскать стоимость материалов и неустойку в пользу компании, которая не получила груз.

В результате судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании 107 млн рублей. Отметим, что руководители компании самостоятельно погасили свыше 86 млн рублей. Еще 21 млн рублей учли в качестве взаимозачета двух компаний. В настоящее время компания полностью перечислила необходимую сумму фирме.

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