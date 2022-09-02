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Более 86 млн рублей взыскали красноярские приставы с компании за нарушение договора поставки

Главная Общество
Красноярск
18:35 2 Сентября 2022
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В Красноярске приставами было взыскано свыше 86 миллиона рублей с добывающей компании. Причина взыскания – нарушение договора поставки. Впоследствии суд принял решение взыскать стоимость материалов и неустойку в пользу компании, которая не получила груз. 

В результате судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании 107 млн рублей. Отметим, что руководители компании самостоятельно погасили свыше 86 млн рублей. Еще 21 млн рублей учли в качестве взаимозачета двух компаний. В настоящее время компания полностью перечислила необходимую сумму фирме. 

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

 

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